LOCAL: Şcoală de vară la Şcoala "Grigore Antipa" Botoşani

În perioada 26 iunie - 31 august 2017, Școala Gimnazială "Grigore Antipa" , în parteneriat cu Asociația "Little League" Botoșani, organizează pentru al doilea an consecutiv o școală de vară, sub sloganul "Jocurile copilăriei". Potrivit celor precizate de organizatori, copiii care se vor înscrie în acest program vor avea ocazia să pornească într-o călătorie printr-o lume fascinantă a jocurilor, diferită de cea virtuală, a internetului și a jocurilor pe calculator, tabletă sau smartphone.

Programul este de opt ore pe zi, taxa de participare fiind de 25 de lei /zi de copil. În această taxă sunt incluse două mese principale. Atmosfera va fi degajată, relaxantă, distractivă, iar copiii vor învăța foarte multe lucruri noi interacționând unii cu ceilalți prin intermediul unor jocuri atractive și diversificate.

Persoanele interesate pot să își înscrie copiii inclusiv în această săptămână, la profesorul pentru învăţământul primar Bianca Ababei.