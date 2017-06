LOCAL: Åžeful APIA, primarul de FrumuÅŸica ÅŸi un fermier botoÅŸÄƒnean inculpaÅ£i de DNA pentru fraudÄƒ cu fonduri europene

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus, astăzi, trimiterea în judecată a inculpaților MUNTEANU ION, administrator – președinte Consiliu de Administrație al ”HOLMFERM” COOPERATIVA AGRICOLĂ din Frumușica, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, RĂDEANU CONSTANTIN, primar al comunei Frumușica, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de Instigare la infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, ZAHARIA LIVIU - STELIAN, director al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Județean Botoșani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de Complicitate la infracţiunea de ”folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”. În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt – „În luna mai 2010, inculpatul Munteanu Ion, în calitatea sa de reprezentant legal (administrator – președinte consiliul de administrație) al solicitantului ”HOLMFERM” Cooperativa Agricolă, Frumușica, jud. Botoșani, a depus, cu știință, și la instigarea inculpatului Rădeanu Constantin – primar al comunei Frumușica, jud. Botoșani (atât la data săvârșirii faptelor cât și în prezent) și cu complicitatea inculpatului Zaharia Liviu – Stelian, funcționar APIA care a primit cererea (în prezent director al APIA – Centrul Județean Botoșani), o serie de documente false, inexacte și incomplete în cadrul ”Cererii unice de plată pe suprafață 2010” privind închirierea suprafeței de 523,21 ha pășune în com. Frumușica, având ca rezultat obținerea, pe nedrept, de către solicitantul ”HOLMFERM” Cooperativa Agricolă, Frumușica, jud. Botoșani din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) și în baza Deciziei APIA nr. 2851681/27.06.2011, a sumei de 143.538,33 lei reprezentând plata directă în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafață (”subvenție/sprijin” SAPS) aferentă campaniei 2010.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.