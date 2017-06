NATIONAL: Site-ul Universitatii din Bucuresti, spart de hackeri

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Site-ul Universitatii din Bucuresti a fost spart în această noapte de hackeri. „Sper că ați înțeles ce am vrut să transmit și că nu luați securitatea ca pe o glumă”, au scris hackerii.

Site-ul Universității din Bucureșți nu poate fi accesat în această dimineață. În locul conținutului obișnuit, pe site apare postat un mesaj în limba engleză al hacker-ului D3v1x.

„Site-ul Universității din București a fost spart de D3v1x. În primul rând vreau să vă spun că îmi pare rău că v-am spart site-ul. Acesta este un scurt mesaj pentru administratorii de website-uri din România și alte țări. Universitatea din București a angajat pe cineva care nu are competențe/cunoștințe. Vreau doar să vă transmit că trebuie să vă securizați mai bine site-ul, nu am șters nimic. Sunt un atacator din #Romania. Sper că ați înțeles ce am vrut să transmit și că nu luați securitatea ca pe o glumă”, este mesajul postat de hackeri.