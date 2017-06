LOCAL: Săteni exasperaţi de vulpi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Locuitorii satului Fundu Herţii au ajuns la capătul răbdării după ce vulpile le-au invadat satul iar cei îndreptăţiţi să rezolve problema nu fac nimic deşi le-a fost semnalată de aproximativ două luni. Aceştia spun că au rămas fără păsări în curte dar când merg la autorităţile competente acestea îşi pasează responsabilitatea " Mie mi-a mâncat vulpea 22 de găini iar vecinului 32 de păsări, dar problema este în tot satul. Suntem disperaţi şi nu ştim ce să mai facem, eu am un gard de tablă foarte înalt dar degeaba. Animalele s-au învăţat cu noi şi nu le este frică de nimic.Am fost la medicul veterinar şi ne-a spus că s-a făcut adresă la primărie, cei de la primărie au spus că o să rezolve dar până acum nu a făcut nimeni nimic, doar vorbe" a spus o locuitoare a satului. În zonă este o pădure dar sălbăticiunile nu le-au creat probleme oamenilor până anul acesta " Eu am 49 de ani dar nu am păţit niciodată să vină vulpea în curţile noastre. Cred că au şi vizuini prin sat"a mai spus aceasta. Primarul comunei Cristineşti, Marinel Stredie, nu a putut fi contactat pentru a-şi spune punctul de vedere.