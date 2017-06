LOCAL: Moarte violenta la Baluseni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cadrele medicale si Politia au ajuns in aceasta seara la Baluseni, in gospodaria unui barbat de 61 de ani. Barbatul a fost gasit intr-o balta de sanga in propria curte, cu fata in jos. Prietenul sau, care l-a gasit, a alertat mai multi vecini, care ai venit si l-au intors pe barbat, incercand sa ii acorde primul ajutor. Unul din ei a sunat la 112, la fata lui ajungand un echipaj de terapie intensiva cu medic.

Din pacate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic, barbatul fiind in stop cardio-respirator de zeci de minute. La fata locului au fost chemati si politistii, acestia urmand sa stabileasca modul in care a murit barbatul de 61 de ani.