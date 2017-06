LOCAL: Botosaniul sub ape!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mai multe intersectii din oras au fost pur si simplu acoperite de apa, dupa repriza de ploaie cazuta in aceasta seara. Mai multe intersectii si strazi din oras au fost scufundate sub apa, pompierii fiind nevoiti sa intervina in mai multe zone pentru a scoate din apa masinile prinse de viitura care a acoperit totul in cateva secunde.