LOCAL: Femeie accidentata pe trecere de o masina de interventie rapida

O femeie de 58 de abi a fost accidentata in aceasta dimineata pe trecerea de pietoni din zona Bazarului. Aceasta s-a lovit, in timp ce traversa strada, de o masina de interventie rapida a unei firme de paza din Botosani. Femeia s-a angajat in traversarea strazii, insa prin fata acesteia a trecut masina de interventii, femeia fiind agatata de partea dreapta soate a autoturismului. La fata loculuiau ajuns doua echipaje de politie si ambulanta.