« Alte stiri din categoria Ultima ora

Canicula si-a spus cuvantul in participarea slaba a botosanenilor la manifestatiile organizate de Prefectura impreuna cu Garnizoana judetului. Oficialitatile, ajunse in Piata Tricolorului in alai, erau mai numeroase decat cetatenii simpli veniti pentru a admira parada militara. Ca de fiecare data cu aceasta ocazie, sefii judetului si ai municipiului Botosani au sustinut discursuri, au sarutat Tricolorul si au salutat arborarea acestuia dupa ce in ultimele trei zile a fost tinut in altarul unei biserici. In momentul sarutarii simbolului national, niciunul dintre oficiali nu s-a asezat, insa, in genunchi, asa cum cere protocolul. Prefectul Dan Slincu a lipsit de la ceremonial, fiind plecat la Ciolpani la instructia pentru situatii de urgenta. Onorul a fost dat de subprefectul Daniela Beclea, insotit de zambetele multor barbati din audienta, dar si din plutoanele de pompieri, jandarmi sau militari.