LOCAL: Ziua contra drogurilor marcată şi la Botoşani

Cu ocazia „Zilei internaţionale împotriva consumului şi traficului de droguri”, marcată în fiecare an pe 26 iunie, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) organizează, la nivel naţional, în perioada 25-28 iunie, o serie de activităţi specifice, de informare, conştientizare şi educare a populaţiei cu privire la problematica drogurilor în România, pentru marcarea Zilei Internaţionale Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, care anul acesta are sloganul “Colorează-ţi viaţa altfel”. Specialiştii antidrog invită publicul să se alăture acestui demers, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscurile şi consecinţele nocive ale consumului şi traficului de stupefiante. În Municipiul Botoşani, în vederea marcării acestui eveniment, vor fi desfăşurate în parteneriat cu instituţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri o serie de activităţi, după cum urmează:

 Organizarea unui punct informativ pe Pietonalul Unirii din Mun. Botosani- 25 iunie 2017

 Organizarea unui flashmob cu 30 voluntari pe Pietonalul Unirii din Mun. Botosani- 25 iunie 2017

 Activităţi de informare- Tabăra Codrii de Aramă- Agafton- 26/28 iunie 2017.

 Dezbatere pe tema consumului de droguri cu un grup de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Botoşani – 26 iunie 2017

În prezent, România continuă să se numere printre ţările europene cu cel mai scăzut consum de droguri fiind, pentru majoritatea drogurilor, sub media europeană a consumului.Drogurile cele mai consumate sunt canabisul şi noile substanţe psihoactive (NSP), fiind cele mai disponibile droguri de pe piaţă, în percepţia elevilor de 16 ani. Conform celor mai recente date ESPAD (anul 2015), 8,1% dintre adolescenţii de 16 ani au experimentat consumul de canabis, 6,1% au consumat în ultimul an, iar 2,9% dintre ei au fumat marijuana sau haşiş în ultima lună. 1,4% dintre elevi au debutat în consumul de canabis la vârsta de 13 ani sau mai devreme. 5,1% dintre elevii de 16 ani au consumat experimental NSP, iar 3,1% au consumat recent. Cele mai consumate NSP sunt cele care se prezintă sub forma amestecurilor de ierburi de fumat cu efecte asemănătoare drogurilor, consumul recent de astfel de amestecuri fiind declarat de 2.7% dintre adolescenţi. În anul 2015, au fost declarate, la nivel naţional, 21 cazuri de deces asociat în mod direct consumului de droguri, dintre care 18 cazuri în rândul bărbaţilor şi 3 cazuri în rândul femeilor. Toate cazurile de deces asociate direct consumului de droguri înregistrate în anul 2015, au survenit la persoane în vârstă de până în 44 ani, majoritatea fiind situată în segmentul 25-29 ani (10 din cele 21 de cazuri).