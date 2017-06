SPORT: Moruţan decis să continue cu FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Noul puşti minune al fotbalului românesc, Olimpiu Moruţan, este decis să rămână la FC Botoşani.

Deşi a avut oferte de la FCSB şi CFR Cluj din Liga 1, dar şi din afară de la cluburi din Belgia, Olanda şi chiar Rusia, fotbalistul de doar 18 ani a declarat că vrea să mai prindă experienţă în România şi dacă se poate, să-şi ducă la bun sfârlşit angajamentul scandent cu FC Botoşani în 2020.

Ofertele au curs pe numele lui Moruţan, în această vară, dar drumul jucătorului va continua la FC Botoşani. Gigi Becali a oferit 600.000 de euro, oficialii botoşăneni au reucnoscut că au avut o ofertă de 1 milion de euro din afară, dar decizia de a respinge orice propunere a fost luată, în mare măsură, şi de Moruţan, cel care va îmbrăca tricoul FC Botoşani şi în noul sezon.

„S-a vorbit mult despre mine, că am oferte, dar eu încă rămân la Botoşani, îmi fac treaba cât mai bine aici şi vedem. Nu se ştie. Perioada de transferuri este lungă. Personal, aş vrea să mai rămân la Botoşani, să mai joc, să mai prind experienţă şi după aia o să văd”, a declarat Olimpiu Moruţan la plecarea în Austria.

Moruţan susţine că nu simte presiunea şi este hotărât să arate o formă şi mai bună în sezonul următor.

„Depinde acuma de oferte. Dar eu zic că încă o jumătate de an sau un an să joc aici. Nu am nicio presiune, îmi fac treaba mult mai bine acum, cu zvonurile acestea. Vreau să demonstrez că sunt mai bun pe zi ce trece”, a adăugat cel mai „vânat” fotbalist în acest moment de la FC Botoşani.