SPORT: Patache şi Roman continuă cu FC Botoşani!

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache are în subordinea sa în acest moment un lot de 22 de jucători însă sunt şanse foarte mari ca în zilele următioare lotului să is e mai alăture doi-trei jucători cu care oficialii sde află în discuţii avansate.

Surpriza la plecarea în cantonament a constituit-o includerea în lot a jucătorului-simbol al FC Botoşani, Andrei Patache, acesta semnând un nou angajament cu gruparea locală valabil pe un an de zile. Tot pe un an a semnat şi Mihai Roman acesta alegând FC Botoşani în detrimentul altor echipe cu care a fost în contact. De asemenea, sub comanda lui Costel Enache se află şi Răzvan Tincu, care de asemenea va continua cu FC Botoşani dar şi Raul Avram, goalkeeper care deşi era dat ca sigur la Sepsi se pare că va rămâne să se lupte pentru titularizarea între buturile FC Botoşani cu Alberto Cobrea şi Eduard Pap.

„Cu toate că este un lot restrâns numeric, nu mai e stufos ca în anii precedenţi, lupta pentru un loc la titularizare va fi mare. Sunt jucători buni, de valori apropiate şi fiecare va lupta pentru locul său în echipă”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Iată lotul FC Botoşani în Austria

-portari: Raul Avram, Alberto Cobrea, Eduard Pap;

-fundaşi: Andrei Patache, Claudiu Juncănaru, Andrei Burcă, George Miron, Florin Plămadă, Răzvan Tincu, Nicolae Muşat, Bogdan Unguruşan;

-mijlocaşi: Stelian Cucu, Laurenţiu Buş, Olimpiu Moruţan, Tiberiu Serediuc, Mihai Roman, Mihai Bordeianu, Marian Târşa;

-atacanţi: Esteban Ciaccheri, Cătălin Golofca, Daniel Popa, Lorand Fulop.

Staff tehnic:

-antrenor principal: Constantin Enache

-antrenor secund: Alin Bejan

-antrenor portari: Alin Bordeanu

-preparator fizic: Massimo Stalteri