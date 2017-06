SPORT: Oficialii FC Botoşani mulţumiţi după primul test din Austria

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei în testul din Austria cu Kukesi, meci pierdut de echipa locală cu 3-1.

"Ţinând cont că a fost primul joc din această vară putem spune că în linii mari a fost un test reuşit. Important este că am scăpat şi fără accidentări pentru că s-a jucat foarte-foarte tare. Nou veniţii s-au mişcat foarte bine, în special Ciachheri. Să sperăm că va fi cartea câştigătoare şi atacatul care ne-a lipsit atât de mult în sezonul trecut. În afară de gol, bară şi penalty-ul pe care l-a scos a mai avut câteva situaţii bune de a marca. Un plus îl putem trece şi în dreptul lui Serediuc, care prui evoluţia avută a dat impresia că joacă la Botoşani de când se ştie dar şi a lui Târşa sau Daniel Popa. Dacă am fi avut puţin mai multă şansă, ţinând cont că am ratat un penalty şi am avut trei bare, am fi obţinut un rezulta pozitiv în faţa campioanei Albaniei”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Următoarele meciuri ale grupării locale în Austria vor fi împotriva celor de la Dynamo Kiev (Ucraina), pe 1 iulie şi a austriecilor de la RZ Pellets WAC, pe 4 iulie.

Pe 5 iulie, echipa antrenată de Costel Enache va disputa ultimul meci de pregătire, adversarul urmând a fi stabilit zilele acestea. Gruparea locală va reveni în municipiu pe 6 iulie.