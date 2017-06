LOCAL: Norme pentru disciplinarea chiriaşilor municipalităţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoşănenii care locuiesc cu chirie în spaţii ale municipalităţii trebuie să aibă un comportament civilizat pentru că, în caz contrar, vor fi evacuaţi. Aleşii locali botoşăneni au aprobat astăzi proiectul de hotărâre prin care au fost aduse modificări regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a fondului locativ. Mai exact, dacă un chiriaș sau un membru al familiei sale va fi amendat de trei ori pentru că a tulburat ordinea și liniștea publică, contractul de închiriere a locuinței va fi reziliat.

"Am inițiat acest proiect în urma audiențelor pe care le-am avut, în care cetățeni au venit cu lacrimi în ochi spunându-mi că nu mai pot conviețui cu cetățenii din imobilele proprietate a primăriei. Am propus și vă rog să mă susțineți să evacuăm chiriașii care primesc cel puțin trei sancțiuni la Legea pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma dezbaterii publice, am primit un amendament din partea unui cetățean din Centrul Istoric care propune extinderea reglementărilor și pentru societățile comerciale care folosesc spațiile municipalității din gestiunea Locativa. Acest regulament să fie opozabil și persoanelor juridice care pot fi amendate la Legea 61 și sper ca atunci când vom avea, dacă va fi cazul, primul chiriaș evacuat din aceste motive, să tragem un semnal de alarmă și să vadă și ceilalți că trebuie să se comporte cuviincios, dacă tot sunt amărâți și au primit o locuință din partea municipalității", a declarat Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului şi iniţiator al proiectului de hotărâre.