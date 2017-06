SPORT: Iftime vrea cel puţin un milion de euro pe Moruţan plus procente importante la un eventual transfer

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a spus că nu se opune unui eventula transfer al lui Moruţan la FCSB dar a precizat că ultima ofertă a lui Gigi Becali pentru mijloocşaul de 18 ani, 700 mii de euro plus un procvent la un eventula transfer, este una de refuzat.

În schimb, Valeriu Iftime este convins că FCSB ar avea doar de câştigat dacă acceptă să plătească un milion de euro în schimbul lui Olimpiu Moruţan, dar insistă că pentru tânărul jucător este mai bine să rămână încă un an la FC Botoşani.

„La prima discuţie cu cei de la Steaua, am cerut ca jucătorul să fie lăsat la Botoşani încă un an. Din acest punct de vedere, recunosc că Steaua joacă într-un mod onest. Dar nu pleacă pe suma despre care se vorbeşte, adică 700.000 de euro. Pentru mine e o ofertă de refuzat. Un milion nu e un preţ corect, e un preţ pe care nu am visat să-l pot lua pe Moruţan, aşa că atunci când ai o astfel de ofertă, probabil că rămâi perplex. Steaua nu pierde nimic. Steaua câştigă enorm dacă dă un milion pe el. Copilul ăsta face uşor 3 milioane într-un an-doi. Va deveni util echipei, asta e părerea mea. Dar nu acum”, a declarat Valeriu Iftime.