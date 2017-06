LOCAL: Momente emoţionante la Primăria Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primăria Botoşani a fost vizitată astăzi de aproximativ 30 de evrei care îşi au rădăcinile pe aceste meleaguri. Participanţi la „Marşul vieţii” organizat de rabinul Josef Wassermann, ei au venit să-şi revadă locurile copilăriei, locurile unde au trăit străbunii lor, dar şi mormintele unde îşi dorm somnul de veci rudele lor.

Cătălin Flutur, primarul municipiului, le-a spus că este onorat să-i aibă drept oaspeţi. „Îmi aduc aminte că în timp, comunitatea dumneavoastră a făcut lucruri multe și frumoase pentru Botoșani”, a declarat edilul, amintind că în secolul IX Botoşaniul era al patrulea oraş ca mărime din ţară, şi mai mult de jumătate din populaţie era reprezentată de evrei, cărora municipiul le datorează dezvoltarea economică, mare parte din Centrul Vechi fiind construit tot de evrei.

Important a fost şi ajutorul dat de comunitatea evreilor la construirea Teatrului Eminescu.

”Din păcate astăzi arată cum arată, o să vedeți probabil în vizita prin oraș, dar suntem deciși să îl reconsolidăm și să-l reconstruim”, a mai precizat primarul.

Dobriş Ţino, unul dintre oaspeţi, are 87 de ani şi până la vârsta de 37 de ani a trăit în municipiul Botoşani. ”Am locuit pe strada Cuza Vodă, în spatele Teatrului. Vreau să vă spun, nu există zi, nu există noapte să nu mă gândesc la orășelul acesta mic, cum îl știu eu, Botoșani, care este în sufletul meu, ziua și noaptea îl visez. Nu îmi vine a crede că sunt la Botoșani. Am învățat la școală aici, la Școala Marchian, am făcut armata aici”, a spus el, adăugând că este şi un înfocat suporter al echipei FC Botoşani.

Miriam Ben Mordechai a venit la Botoşani cu soţul şi doi nepoţi. Extrem de emoţionată, ea a spus că a plecat din Botoşani când avea trei ani, însă părinţii s-au îngrijit să nu uite limba română. A adus la Botoşani documentul în baza căruia a plecat în familia în Israel şi a anunţat că doreşte tare mult să revadă casa unde a locuit, pe strada Dobrogeanu Gherea.

Josef Wassermann a dat asigurări că toţi cei prezenţi vor fi adevăraţi ambasadori ai Botoşaniului şi se va implica, alături de primar, în conturarea unor relaţii de colaborare care să presupună, printre altele, aducerea multor turişti la Botoşani. În finalul întâlnirii, Cătălin Flutur s-a fotografiat alături de oaspeţii din Israel şi le-a oferit albumul Botoşaniului.