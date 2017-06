LOCAL: Scafandrii au gasit trupul barbatului disparut in Prut

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dupa ce au reluat cautarile in aceasta dimineata, scafandrii ISU, doi de la Iasi si unul de la Botosani, au reusit sa gaseasca trupul neinsufletit al barbatului disparut ieri in apele Prutului. Din primele informatii, se pare ca acesta a fost gasit aproape de locul in care a disparut, cautarile fiind, insa, ingreunate de de apa extrem de tulbure a raului.