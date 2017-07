LOCAL: Lună decisivă pentru salariaţii din administraţia publică locală

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Edilii botoşăneni şi reprezentanţii sindicatului din primărie se pregătesc de negocieri. „A intrat în vigoare legea salarizării unitare. Toți cei din administrația publică vom avea o lună de foc, pentru că este luna în care suntem obligați să purtăm negocieri cu sindicatele și să intrăm în Consiliul Local cu o nouă grilă de salarizare a celor care lucrează în administrația locală”, a declarat Cătălin Flutur, primarul municipiului.

Edilul a adăugat că după negocieri vor fi anunţate şi rezultatele. „Nu ne dorim să scadă niciun salariu. În schimb, ce am văzut acolo, nu știm dacă vom fi introduși într-o anvelopă salarială, dacă va trebui să mergem cu același număr de personal. Am văzut tot felul de discuții despre blocarea angajărilor în sistemul public, la nivel de discuții. Din păcate, îmi cer scuze, nu am citit noul program de guvernare cum nu l-am citit nici pe cel vechi. Toate sunt prinse în programul de guvernare, dar nu cred că aveam obligația să citesc”, a mai spus primarul.