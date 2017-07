LOCAL: Municipalitatea botoşăneană are bani pentru investiţii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cătălin Flutur, primarul municipiului, a susţinut în urmă cu o oră o conferinţă de presă pentru a anunţa că municipalitatea a făcut rost de bani pentru investiţii. Potrivit edilului, plecând de la o acută nevoie de bani, mai ales pentru investiţii, ţinând cont că în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cei mai mulţi bani au fost alocaţi pentru partea de funcţionare, respectiv salarii, au fost căutate variante pentru a aduce bani la Primăria Botoşani. "Am plecat de la faptul că am avut o serie de credite din punctul meu de vedere neperformante, credite care împovărau cu mult bugetul municipiului Botoşani. Am plecat de la acel credit cu IFC care a fost incredibil pentru mine şi am mai atins acest subiect în cursul anilor, un credit în care aveam o dobândă de 7,32%. Am demarat o acţiune prin care am încercat să diminuăm valoarea acestor datorii pe care le avem la creditele de la primărie. Am plecat de la IFC, dar împreună cu specialiştii din primărie şi le mulţumesc foarte mult celor care şi-au dat interesul şi au lucrat aici, mă refer la cei de la Direcţia Economică, Achiziţii publice, Direcţia Impozite şi taxe, care au fost angrenaţi în această procedură, spre deosebire de altă perioadă când nu au fost întrebaţi şi angrenaţi, doar cineva a făcut singur un lucru şi avem o veste bună, o veste care ne va ajuta pe viitor mai ales la capitolul dezvoltare. Opt credite cu dobânzi foarte mari au fost adunate la un loc, am făcut o licitaţie pentru peste 85 de milioane de lei, valoarea creditelor pe care le are primăria la ora actuală şi am obţinut un rezultat foarte bun. În urma negocierilor, avem o valoare de 0,7%, la care se adaugă ROBOR la o lună. În momentul de faţă, toate creditele primăriei sunt calculate undeva la 1,54%, asta înseamnă o economie de peste 10 milioane de lei la nivelul dobânzilor, o economie care se va rostogoli în ani. Cea mai importantă este perioada de graţie de un an pe care am obţinut-o, ceea ce înseamnă că în fiecare lună, municipalitatea va avea la dispoziţie peste un milion de lei pe care putem să-i folosim unde vrem noi, dar cu precădere la nivel de dezvoltare", a precizat Cătălin Flutur.

În urma procedurii de negociere la care au participat trei bănci, municipalitatea a încheiat contract cu Eximbank, suma împrumutată urmând a fi returnată în zece ani.