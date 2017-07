LOCAL: Şofer turmentat "cules" de poliţişti de pe Calea Naţională

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un chef de pomină l-a transformat în pieton pe un bărbat din comuna Frumuşica. În vârstă de 64 de ani, A.T., conducea un autoturism, sâmbătă dimineaţă, pe Calea Naţională din municipiu, când a fost tras pe dreapta de poliţişti. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată de aparat fiind de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, adică de aproape trei ori mai mult decât valoarea care face diferenţa între contravenţie şi infracţiune. Condus la Spitalul Judeţean Botoşani, unde i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul s-a ales cu un dosar penal urmând să fie cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. Totodată, poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere, A.T. neavând dreptul să mai urce la volan până la finalizarea cercetărilor.