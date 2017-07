NAÅ¢IONAL: PercheziÅ£ii Ã®n judeÅ£ul BacÄƒu privind tÄƒierea de arbori fÄƒrÄƒ drept

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Ordine Publică din Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează luni dimineață 12 percheziții domiciliare în județul Bacău, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere fără drept de arbori și sustragere fără drept de arbori. Potrivit unui comunicat al PÎCCJ perchezițiile au loc la sediul unor instituții publice și societăți comerciale, precum și la domiciliile sau reședințele persoanelor implicate în săvârșirea de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere fără drept de arbori și sustragere fără drept de arbori. ’’Din actele de urmărire penală administrate rezultă că un număr de 9 persoane, sub directa coordonare a unui primar de comună, au constituit un sistem de natură a permite tăierea fără drept și valorificarea masei lemnoase rezultate din suprafețele de fond forestier aflat în proprietate public-privată, prejudiciul cauzat fiind în cuantum de 1.000.000 lei’’, precizează sursa citată. Cele nouă persoane vor fi conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale. Cercetările în cauză sunt efectuate sub coordonarea procurorilor de către polițiști din cadrul IGPR — Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Ordine Publică, precum și din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Harghita, Neamț și Vrancea, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române — Brigada Specială de Intervenție.