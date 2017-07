LOCAL: Copac căzut în spatele restaurantului Artemis. Trei tineri aflaţi la câteva secunde de o tragedie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un copac aflat în spatele restaurantului Artemis a căzut la pâmânt în urmă cu puţin timp, rupând câteva cabluri şi blocând accensul în parcările din zonă. Trei tineri care mergeau spre casă au trecut prin dreptul copacului cu doar câteva secunde înainte ca acesta să se rupă " Nu ştiu cu exactitate câţi paşi am mai reuşit să facem până să auzim în spatele nostru cum efectiv se crapă ceva. Afară nu bătea vântul deloc, probabil vijeliile din ultimile zile l-a şubrezit iar acum a căzut" a spus vizibil marcat de cele întâmplate,unul dintre cei trei tineri. Un locatar a coborât imediat din casă pentru a vedea dacă sunt victime şi dacă maşina pe care o avea parcată lângă copac i-a fost avariată" Imediat ce am auzit bubuitura am ieşit pe geam să văd ce s-a întâmplat. Bine că nu a păţit nimeni nimic, se putea întâmpla o tragedie" a spus acesta. La câteva minute după apelul la 112 un echipaj ISU a venit la faţa locului pentru a elibera zona.