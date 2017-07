LOCAL: Primul militar al judeţului a decis să se retragă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După 34 de ani de activitate sub culorile drapelului naţional, colonelul Ionel-Constantin Florea a solicitat trecerea în rezervă. A absolvit liceul militar Stefan cel Mare în 1983, Scoala militara de geniu, constructii si cai ferate în 1986, are studii universitare şi post universitare în administratie publica, management competitiv-resurse umane, financiare şi marketing, precum şi în managementul proiectelor si al resurselor umane. În data de 3 noiembrie 2008 a fost numit comandant al Centrului Militar Judetean Botosani, gradul de colonel primindu-l in 2010. În ultimii ani a deţinut şi funcţia de comandant al Garnizoanei Botosani, coordonând, împreună cu prefecţii activitatile organizate cu ocazia diferitelor evenimente festive.

Ceremonia de trecere în rezervă va avea loc mâine la ora 11, la sediul Centrului Militar Judetean, unde vor participa înalte oficialităţi din judeţ, dar şi din afară.

"A venit momentul să las loc şi altor ofiţeri să acceadă în functie. Armata mi-a oferit cele mai mari satisfacţii profesionale. Voi râmâne credincios culorilor drapelului până nu voi mai fi", este mesajul transmis de colonelul Florea.