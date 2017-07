NAŢIONAL: PNL a atacat modificările legii de funcţionare a SRR şi SRTV la CCR

« Alte stiri din categoria Ultima ora

PNL a atacat la Curtea Constituțională modificarea legii de funcționare a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. "Pentru o serie întreagă de argumente constituționale și juridice, PNL solicită CCR să declare, în integralitate, neconstituțională această lege care, în opinia PNL, va compromite iremediabil statutul, organizarea și funcționarea celor două servicii publice autonome de interes național, reglementate și de Legea fundamentală a României. PNL a arătat, în sesizarea adresată CCR, că Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat propunerea legislativă în ședința din data de 20 iunie 2017, dar cu un conținut substanțial modificat față de forma dezbătută și adoptată de prima Cameră sesizată (Camera Deputaților), încălcând astfel principiul bicameralismului; pe fond, propunerea legislativă astfel cum a fost adoptată încalcă principii și drepturi constituționale și nu clarifică statutul juridic al SRR și SRTv ca urmare a schimbării modalității de finanțare introduse prin Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative", se arată într-un comunicat al PNL. PNL a mai arătat în sesizarea către CCR că Guvernul a transmis Senatului, în luna martie, punctul său de vedere negativ cu privire la propunerea legislativă, iar Comisia pentru buget de la Senat a emis, de asemenea, un aviz negativ încă din data de 14 iunie 2016. "Astfel, PNL a sesizat CCR că legea în cauză încalcă drepturi fundamentale constituționale și permite ingerințe nepermise ale autorităților statului asupra dreptului de asociere, care nu respecta principiul consacrat al proporționalității în raport de rigoarea exigențelor indicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Comisia de la Veneția. Actuala lege a SRR și SRTv reprezintă o sfidare și o încălcare a drepturilor cetățenilor români din străinătate, drepturi recunoscute acestora încă din anul 1994 de la adoptarea legii inițiale. PNL a subliniat în sesizarea adresată CCR că noua lege anulează practic obligația constituțională a statului român de a sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor sub aspect identitar, etnic, cultural, lingvistic sau religios. Astfel, prin noua lege, s-a abrogat în integralitate norma (art.42) care prevedea finanțarea producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății, blocând astfel activitatea Radio România Internațional și TVR Internațional", precizează PNL. Potrivit sursei citate, noua lege exclude de la finanțare achiziția de licențe, producția și difuzarea evenimentelor de importanță majoră cu caracter cultural, artistic și sportiv, interne sau internaționale (de genul competițiilor sportive internaționale, concursuri și festivaluri naționale și internaționale), "aducând astfel un prejudiciu semnificativ dreptului la informare al cetățenilor români" și scoate de sub controlul parlamentar executivul SRR și al SRTv.