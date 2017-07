NAŢIONAL: Preşedintele Klaus Iohannis este mulţumit de activitatea Parchetului General şi a DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Klaus Iohannis a declarat că este foarte mulțumit de activitatea Parchetului General și a DNA și a precizat că a luat act de faptul că ministrul Justiției a solicitat o inspecție de management la cele două instituții. "Am fost informat despre aceste abordări media (n.r. — înregistrările cu procurorii) și cred că este bine să se verifice. Din informațiile mele, se fac verificări și în interiorul DNA. De asemenea, CSM se ocupă de anumite aspecte și am luat act de faptul că ministrul Justiției a solicitat o inspecție de management atât la Parchetul General, cât și la DNA. Aceste demersuri vor clarifica toate aceste aspecte. În ceea ce privește activitatea și a Parchetului General și activitatea a DNA, eu m-am exprimat în mai multe rânduri și pot să repet — eu sunt foarte mulțumit de activitatea acestor instituții și de activitatea conducerilor acestor instituții. Am auzit prea multe așa zise interceptări, ascultări, interpretări ca să mai cred în ele. Cei îndrituiți de lege să verifice aceste lucruri vor face verificările de rigoare și la final vom afla cu toții care este adevărul", a arătat șeful statului. Întrebat dacă ar trebui suspendată din funcție șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, președintele a spus: "Nu văd niciun motiv de suspendare". "Aștept cu mare interes concluziile verificărilor care se fac instituțional. (...) Când vom avea o concluzie, discutăm pe ea", a adăugat el. Întrebat dacă nu este cumva afectat statul de drept în condițiile în care a izbucnit un scandal în DNA, președintele a negat: "Nu. Nu cred că este afectat statul de drept". Potrivit președintelui, nu este afectată lupta anticorupție, dar situația trebuie clarificată pentru că scandalurile "zguduie încrederea cetățenilor în instituțiile statului" și pun întrebări aliaților României. "Sincer, nu cred că este afectată lupta anticorupție. Și ea se desfășoară la viteza ei intrinsecă normală. Însă nu vreau să las impresia că aceste scandaluri sunt bune la ceva. Aceste scandaluri nu sunt bune, ele zguduie încrederea cetățeanului în instituțiile statului și pun mari semne de întrebare partenerilor și aliaților noștri. De aceea, vreau să am clarificări urgente și nu doar urgente, ci și pertinente. Trebuie să știm foarte exact ce e adevărat și ce nu e adevărat Indiferent dacă este un scandal creat de media sau de unii politicieni corupți interesați în compromiterea luptei anticorupție sau dacă chiar a fost o scăpare, clarificarea trebuie să vină repede și trebuie să fie credibilă. Altfel, lumea își va pune semne de întrebate care în această zonă nu trebuie să existe", a subliniat președintele. Iohannis a menționat că așteaptă aceste clarificări de la Inspecția judiciară, CSM, ministrul Justiției.