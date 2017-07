LOCAL: Au demarat primele recoltări. Semne bune anul are.

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Au demarat primele recoltări din acest an, iar primele semne sunt bune. Aşa cum a explicat Cristian Delibaş, directorul executiv al Direcţiei Agricole, culturile de orz, mazăre şi rapiţă sunt primele ce intrp la recoltat, dezvolându-se până acum în parametri normali, cu un strat de vegetaţie optimă”. Lucrările au demarat în week-end-ul care tocmai a trecut, la nivelul judeţului trebuind recoaltate 2000 de hectare de orz şi orzoaică, 6000 de hectare de rapiţă, precum şi 80 de hectare de mazăre. Cantităţile producţiilor agricole vor lua drumul marilor achizitori ce vor produce din ele bere, ulei şi alte produse alimentare.

Suprafeţele recoltate în acest an sunt similare cu cele din 2016, la nivelul judeţului nefiind diferenţe foarte mari de la an la an. „Suprafaţa de porumb e aproximativ constantă, diferă cele de soia şi floarea-soarelui pentru că acestea trebuiesc rotite între ele, pământul nesuportând astfel de culturi decât o datăla trei ani.”, a detaliat Delibaş. Ceea ce a apărut nou în judeţ, în acest an, este suprafaţa de 839 de hectare de cânepă, Botoşanii fiind primii pe ţară la acest capitol. Motivele pentru care au ales botoşănenii să cultive cânepă sunt legate de preţul de vânzare, subvenţia aferentă, dar şi faptul că terenurile din judeţ sunt favorabile acestei culturi. (Sursa foto: AgroInfo)