LOCAL: Impact violent la Rompetrol

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 40 de ani a ajuns la spital in aceasta seara, dupa ce masina pe care o conducea a fost izbita violent in intersectia strazilor Petru Rares cu Calea Nationala. Accidentul a avut loc in momentul in care un autoturism marca Volkswagen Golf, condus de un tanar de 24 de ani, care a patruns in intersectie pe culoarea Rosie a semaforului.