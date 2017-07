LOCAL: Varianta scurtă spre Iaşi prin Prăjeni, reabilitată în proporţie de 85%

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoșănenii care preferă să meargă de la Botoșani la Iași pe varianta scurtă de drum prin Prăjeni, vor circula în condiții decente după ce administratorii drumului au reușit să plombeze aproape tot tronsonul care arăta ca după bombardament. Cu toate că lucrarea trebuia terminată în urmă cu câteva zile, intervențiile s-au oprit aproape de indicatorul care marchează ieșirea din Prăjeni, cei aproximativ patru km rămași până la limita cu județul Iași rămânând în continuare în stare proastă. Situația este cunoscută de către reprezentanții al Direcției Județene de Drumuri și Poduri, cea în a cărui administrare este drumul “ Am fost întârziați un pic de ploile din ultima perioadă dar săptămâna asta vom finaliza și acea porțiune. În plus mai sunt și unele gropi pe porțiunile deja plombate dar și acelea vor fi reparate” a spus Cătălin Gheorghian, directorul DJDP. Cu toate acestea ieri, pe tot traseul nu se afla nici măcar un utilaj care să arate că lucrările vor continua. Firma contractată de DJDP pentru întreţinerea arterelor judeţului pe timp de vară este SC Transporturi Auto, iar şeful direcţiei de drumuri a explicat că, la capitolul reparaţii şi întreţinere, în acest an bugetul permite doar plombări, nu şi covoare asfaltice. Porţiunea de drum Flămânzi-Prăjeni-Plugari trebuia să fie reabilitată în 2013, dar a intrat într-un conflict juridic pornit de la un Control al Curţii de Conturi. O serie de lucrări care nu s-ar fi realizat se regăseau pe lista de plată, iar Consiliul Judeţean a sistat orice alocare bugetară. De atunci artera, care de la graniţa de judeţ spre direcţia Iaşilor arată impecabil, a demonstrat an de an neputinţa autorităţilor botoşănene. Doar Gheorghe Sorescu, ex-preşedinte de CJ a reuşit, în urmă cu trei ani, să comande turnarea un strat de piatră în craterele din drum, însă, între timp, acestea s-au adâncit înapoi.