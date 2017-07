NAŢIONAL: Operaţiunile la centrala electrică Brazi, reluate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

OMV Petrom a reluat, miercuri, operațiunile la centrala electrică de la Brazi, însă aceasta va funcționa deocamdată la jumătate din capacitate, respectiv 420 MW, informează compania, printr-un comunicat remis Bursei de Valori București (BVB). Potrivit sursei citate, centrala electrică de la Brazi a fost repornită, după ce a trecut cu succes de testele corespunzătoare. "După cum am comunicat deja, în urma defectării transformatorului turbinei pe abur în aprilie 2017, coroborat cu defecțiunea anunțată anterior a transformatorului unei turbine pe gaze, centrala electrică Brazi a devenit complet indisponibilă. După înlocuirea transformatorului turbinei cu abur, centrala a reluat operațiunile și este disponibilă actualmente la jumătate din capacitate (420 MW)", se spune în comunicat. OMV Petrom estimează că centrala va fi disponibilă la capacitatea maximă în luna octombrie, după înlocuirea transformatorului turbinei pe gaze. "Așa cum a fost raportat și către REMIT, estimăm că centrala va deveni în totalitate disponibilă în luna octombrie 2017, după înlocuirea transformatorului turbinei pe gaze. OMV Petrom va comunica ulterior orice modificări relevante", precizează compania. Pe 26 aprilie, OMP Petrom anunța că, până la sfârșitul lunii iulie, centrala electrică de la Brazi nu va fi disponibilă, din cauza unei defecțiuni la transformatorul turbinei cu abur. "Defecțiunea este în curs de investigare pentru a determina impactul acesteia și durata remedierii ei. Pe baza datelor preliminare, estimarea actuală este că indisponibilitatea centralei ar putea dura până la sfârșitul lunii iulie 2017", potrivit unui comunicat de presă al OMV Petrom, transmis Bursei de Valori București (BVB). OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze de aproximativ 64 milioane bep în 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW și un parc eolian de 45 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe piețele din Romania și țările învecinate prin intermediul a 784 benzinării, la sfârșitul lui martie 2017, sub două branduri, OMV și Petrom. OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,01% din acțiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Energiei, deține 20,64%, Fondul Proprietatea deține 12,57%, iar 15,78% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.