SPORT: Raul Avram, împrumut un an la Miroslava

Singurul jucător care va părăsi gruparea locală după cantonamentul din Austria este Raul Avram. Goalkeepereul va fi împrumuta pentru un sezon la divizionara B, Ştiinţa Miroslava, echipă de la care a venit la Botoşani.

„Pe Raul nu are rost să îl blocăm. El ar pleca cu şansa a treia în acest moment la titularizare în duelul cu Pap şi Cobrea şi nu are rost să-l blocăm, mai ales că mai are contract încă trei ani cu noi. Va merge împrumut un an la Miroslava pentru a avea continuitate şi a apăra meci de meci după care va reveni în vara anului viitor la noi”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Oficialul a spus că nu s-a împotrivit niciun moment ca Avram să meargă la Sepsi însă a afirmat că nou-promovata l-a dorit pe goalkeeper în condiţii de neacceptat pentru gruparea locală.

„Ei l-ar fi vrut, dar doar definitiv şi gratis. Ori noi credem mult în acest băiat în care chiar am investit. Nu ne opuneam să meargă la Sepsi dacă era vorba doar de un împrumut. Oricum, cred că pentru el în acest moment este mai bună varianta Miroslava”, a conchis Şfaiţer.