SPORT: Tecău şi Rojer au pierdut în primul tur la Wimbledon

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a fost învinsă, miercuri, pentru al doilea an la rând în runda inaugurală a probei masculine de dublu din cadrul turneului pe iarbă de la Wimbledon. Tecău și Rojer, campioni la All England Club în 2015 și capi de serie numărul 9 anul acesta, au fost întrecuți, miercuri, de australienii Thanasi Kokkinakis/Jordan Thompson, cu 7-6 (4), 7-6 (4),7-6 (4), după două ore și 44 de minute. Perechea româno-olandeză nu și-a pierdut niciodată serviciul, salvând o singură minge de break, dar nici nu a reușit să transforme vreuna din cele cinci mingi de break, cedând de fiecare dată în tie break. Tecău și Rojer vor primi pentru participare 10.750 lire sterline. În primele două turnee de Mare Șlem ale anului, Tecău și partenerul său au ajuns până în turul al treilea (optimi). România mai are doi reprezentanți la dublu masculin, Florin Mergea și Marius Copil. Florin Mergea și pakistanezul Aisam Ul-Haq Qureshi, capi de serie numărul 14, vor juca în runda inaugurală contra cuplului Dino Marcan (Croația)/Tristan-Samuel Weissborn (Austria). Marius Copil va face pereche cu spaniolul Fernando Verdasco, dar cei doi vor avea adversari foarte puternici, sud-africanul Raven Klaasen și americanul Rajeev Ram, favoriții numărul 7.