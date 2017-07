INTERNATIONAL : Prima strangere de mana dintre Donald Trump si Vladimir Putin

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au dat mana, pentru prima oara, la sosirea la summitul G20 din Hamburg, in Germania, a anuntat Kremlinul, potrivit AFP.



"Au dat mana si au spus ca se vor intalni separat in curand", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care o intalnire intre cei doi lideri este prevazuta la ora 13,45 GMT, in marja summitului.