Dorin Romeo Floares a fost unul dintre cei mai dedicati profesionisti pe care meleagurile botosanene i-au nascut. Si-a promovat judetul cu fiecare ocazie pe care a avut-o, in fata ambasadorilor, consulilor, oamenilor de afaceri, la toate evenimentele in care i-a reprezentat pe botosaneni. Timp de 15 ani a condus Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului, fiind un adevarat motor al mobilizarii, monitorizarii si incurajarii mediului de afaceri din judet. Una dintre ultimele sale aparitii publice a fost ce in care i-a prezentat judetul Botosani ambasadorului Statelor Unite, cu ocazia vizitei lui Klemm in judet. Activ pana in ultimele zile de viata, Dorin Floares s-a stins, rapus de o boala incurabila. Dumnezeu sa-l aiba in paza sa!