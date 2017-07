NAŢIONAL: PIB-ul a înregistrat o creştere în primul trimestru de 5,7%

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Produsul Intern Brut a înregistrat în primele trei luni ale anului în curs o creștere cu 5,7% pe seria brută și cu 5,6% pe seria ajustată sezonier față de perioada similară din 2016, relevă datele provizorii (2) ale Institutului Național de Statistică (INS), date vineri publicității. "Față de același trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere cu 5,7% pe seria brută și cu 5,6% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2017 față de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 137 din 7 iunie 2017 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile", subliniază INS. Raportat la trimestrul IV din 2016, PIB-ul în primul trimestru din 2017 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,7%. Produsul Intern Brut — date ajustate sezonier — estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 203,643 miliarde de lei prețuri curente, în creștere — în termeni reali — cu 1,7% față de trimestrul IV 2016 și cu 5,6% față de trimestrul I 2016. Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 164,215 miliarde de lei prețuri curente, în creștere — în termeni reali — cu 5,7% față de trimestrul I 2016. "Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a rămas nemodificată, iar dinamica valorii adăugate brute totale a crescut cu 0,2 puncte procentuale, majorându-și contribuția la creșterea PIB cu 0,2 puncte procentuale; volumul și contribuția impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1,7, respectiv cu 0,2 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate nu a înregistrat, în general, modificări importante, cu excepția: construcțiilor, cu o creștere a volumului de activitate de 1,8 puncte procentuale, activităților profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport, cu o creștere a volumului de activitate de 0,3 puncte procentuale", spune INS. Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final individual și colectiv al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,7%, ca urmare a creșterii volumului lor de activitate de la 100,0% la 104,4%; formarea brută de capital fix, de la—0,1% la—0,2%, ca urmare a reducerii volumului său de activitate de la 99,3% la 99,0%; exportul net, de la—0,1% la +0,2%. Instituțiile financiare internaționale estimează un avans cuprins între 4,2% și 4,4% pentru economia românească în acest an. Astfel, în raportul privind Perspectivele Economiei Globale, Banca Mondială a revizuit în creștere la 4,4% prognoza de creștere economică în acest an, față de o expansiune de 3,7% previzionată în ianuarie. De asemenea, Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în urcare, de la 3,8% până la 4,2%, estimările privind evoluția economiei românești în acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat în aprilie. În previziunile economice de primăvară, publicate în luna mai a acestui an, Comisia Europeană a indicat că economia românească ar urma să înregistreze un avans de 4,3% în 2017, sub estimările cuprinse în previziunile din iarnă care indicau o creștere a PIB de 4,4%. La București, Comisia Națională de Prognoză (CNP) a estimat în ’Prognoza pe termen mediu 2017 — 2020 — varianta de primavară 2017’, că anul acesta România va înregistra o creștere economică de 5,2%.