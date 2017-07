NAŢIONAL: Verificări în cazul a două lucrări de la Bacalaureat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Corpul de control al ministrului Educației face verificări, vineri, la un centru de evaluare din Capitală, în cazul a două lucrări de la Bacalaureat ale unor candidați din județul Dâmbovița. "Am primit memorii de la Comisia zonală, de la un parlamentar, am înțeles de la o casă de avocatură sau avocat. În conformitate cu legislația, am dispus Corpului de control verificarea a ceea ce s-a întâmplat acolo", a declarat ministrul Educației, Liviu Pop. El a spus că un raport în acest caz va fi realizat până vineri seara. Controlul se face în centrul de evaluare în care s-au corectat două lucrări din județul Dâmbovița. "Este vorba despre doi elevi — o fată și un băiat. Prin metodologie, lucrarea se poate anula în sala de examen dacă se constată, sau în centrul de evaluare dacă se constată. Aceste două lucrări sunt anulate în centrul de evaluare", a afirmat reprezentantul MEN. Potrivit acestuia, vor fi dispuse măsuri în funcție de elementele din raportul întocmit de Corpul de control. Pop a precizat că din echipa de control fac parte inspectori metodiști și profesori.