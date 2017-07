SPORT: Cornel Şfaiţer: Ne-a mers bine când am întâlnit CFR-ul la început de campionat!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu toate că la o primă vedere pare un meci infernal, aredelnii fiind campionii absoluţi ai transferurilor în Liga I, CFR-ul instalându-l în această vară şi pe Dan Petrescu pe banca tehnică, oficialii FC Botoşani s-au declarat mulţumiţi de tragerea la sorţi, considerând programul drept unul echilibrat.

„La o primă vedere începutul pare greu, având în vedere rezonanţa celor de la CFR şi Dinamo, dar per ansamblu, programul e echilibrat. Avem tot lotul valid, multă dorinţă. Sperăm să avem un public numeros în prima etapă cu CFR, dacă se poate să jucăm chiar cu casa închisă aşa cum a fost la debutul nostur în Liga I şi să începem bine. Şi atunci îmi aduc aminte că nimeni nu ne dădea nicio şansă şi am reuşit în zece oameni să nu pierdem. Mai mult, sezonul trecut, tot devreme ne-am întâlnit cu ei, în etapa a II-a şi i-am bătut. Deci, cum s-ar spune, întâlnirile cu ei programate atât de devreme ne priesc. În plus, nici cei de la CFR nu sunt omogeni, sunt în căutări şi cu siguranţă vom putea profita de acvest lucru”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.