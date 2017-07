LOCAL: Puşcărie pentru un fals şofer prins de patru ori fără permis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat din satul Brehuieşti, comuna Vlădeni, care a nesocotit ani la rândul normele rutiere, riscă să ajungă la puşcărie. Condamnat de patru ori pentru conducere fără permis, Alin C., de 44 de ani, s-a ales acum cu o condamnare de doi ani şi şapte luni închisoare în regim de detenţie, însă a făcut apel, cazul lui urmând să fie analizat şi de magistraţii Curţii de Apel Suceava. Ultima ispravă a comis-o pe 2 august 2016, în jurul orei 15,45, când bărbatul a fost surprins de un echipaj de poliţie conducând un BMW. La vederea poliţiştilor, bărbatul a virat dreapta, încercând să scape, dar poliţiştii au plecat imediat în urmărirea lui cu girofarul şi sirenele pornite. Audiat, bărbatul a susţinut că, deși nu posedă permis de conducere, a urmat cursurile unei școli de șoferi, fără însă a promova examenul, iar în ziua cu pricina trebuia să ajungă la domiciliul său întrucât avea un copil bolnav. Trimis în judecată, bărbatul a recunoscut totul şi a cerut să fie judecat în procedură simplificată, însă, când i-au cerut cazierul, magistraţii au fost uimiţi. Astfel, instanţa a realizat că bărbatul nu se află pentru prima dată la volanul unui vehicul, deși nu era posesor al permisului de conducere, acesta fiind iprins de mai multe ori conducând chiar și sub influența alcoolului. De altfel, Alin C. a mai fost condamnat de trei ori în 2016 pentru aceleași gen de infracțiuni. Atunci, instanţa a ţinut cont de faptul că bărbatul este căsătorit şi are patru copii, iar trimiterea lui la închisoare i-ar fi privat pe cei mici de prezenţa unui părinte alături de ei, dar după ultima ispravă, magistraţii au considerat că bărbatul persistă în activitatea infracţională şi l-au trimis după gratii.