SPORT: Fabio Botosani a parasit Cupa Romaniei la minifotbal dupa un meci interzis cardiacilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Formația Fabio Botoșani a fost eliminată în fazele eliminatorii ale Cupei României la Minifotbal, competiție care se desfășoară la Cluj. Cei de la Fabio au fost învinși la limită la capătul unui meci de infarct de constănțenii de la Auto Garage cu scorul de 4-3. "Am părăsit competiția în faza eliminatorie cu fruntea sus. Am pierdut dramatic cu Auto Garage Constanța cu 4-3. Pe final am dominat, am scos portarul și am introdus al șaselea jucător de câmp dar din păcate nu am reușit egalarea. A fost o experiență foarte frumoasă și cred eu că atât noi cât și cei de la Atletico și Elegant Glob am făcut o bună propabandă minifotbalului botoșănean", a declarat Octavian Faier, managerul echipei Fabio Botoșani.