SPORT: Hagi l-a evitat pe Burleanu şi nu a mers la premiere: Locul doi rămâne mereu pe bancă!

Antrenorul campioanei României, Gică Hagi, a evitat întâlnirea cu preşedintele FRF Răzvan Burleanu aseară pe Municipal.

În momentul în care oficialul FRF oficia festivitatea de premiere a celor de la Viitorul, oferindu-le finaliştilor Supercupei medaliile, regele Gică Hagi a preferat să rămână pe banca de rezerve ca simplu spectator.

„Locul 2 întotdeauna rămâne pe bancă, prioritate are cel care a câștigat. Nu am refuzat medalia. Am condus meciul, dar n-am fost inspirați în ultimii 30 de metri. Atât am putut! Felicit Voluntariul, bravo lor! Ei au marcat un gol și noi n-am putut! Mergem înainte acum! Sunt supărat că n-am câștigat. Eu trebuie să-mi pun la punct jucătorii din punct de vedere fizic”, a declarat Gică Hagi.