O femeie în vârstă de 65 de ani, din comuna Mileanca, a murit marți seară, după ce a fost lovită de trăsnet. Femeia plecase pe câmp să aducă animalele acasă, însă pe drum a fost surprinsă de o furtună puternică. La un moment dat a fost lovit de trăsnet şi a căzut secerată la pământ. Martor la eveniment, un sătean a sunat la 112 şi a cerut ajutor. O ambulanță a ajuns la fața locului în scurt timp şi, deşi cadrele medicale au încercat s-o resusciteze pe femeie, nu au reuşit s-o readucă la viaţă. Corpul neînsufleţit a fost preluat de Medicina Legală. Cazul este în atenţia poliţiei. Comuna Mileanca a fost marți seara sub cod galben de furtună.