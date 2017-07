NATIONAL: Fiul lui Dragnea isi trece ferma de porci din Teleorman pe actiuni la purtator

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, a decis ca ferma Salcia din Teleorman, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor si pe care o controleaza de mai multi ani, sa aiba actiuni la purtator, si nu actiuni nominative ca pana in prezent, scrie profit.ro. Informatiile au fost publicate in Monitorul Oficial.

Actiunile la purtator, care nu includ elementele de identificare ale titularului, sunt folosite, printre altele, si in cadrul firmei de constructii Tel Drum, prezentata in presa ca fiind "patronata din umbra" de Liviu Dragnea, ipoteza negata insa repetat de acesta, potrivit sursei citate.



In urma cu doar o zi, Liviu Dragnea a declarat ca s-a interesat la "specialisti"pentru a vedea "cum e" cu actiunile la purtator iar acesti "specialisti" i-ar fi spus ca "nimeni nu poate sa aiba niste actiuni si sa le tina ascunse", deoarece acestea se pot vedea la "sedintele AGA" sau cand se repartizeaza dividentele.

In aprilie 2014, Valentin Stefan Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea) a intrat in posesia a 90 % din firma Romcip SA, rebotezata anul acesta Ferma Salcia SA.