SPORT: Andrei Patache: Pot spune cÄƒ sunt ultimul mohican!

După ce şi-a prleungit contractul pentru încă un sezon cu FC Botoşani, iar decarul Gabriel Vaşvari s-a transferat la ACS Poli Timişoara, fundaşul dreapta Andrei Patache a devenit cel mai longeviv jucător din lotul grupării locale, urmând a îmbrăca pentru al 11-lea an consecutiv tricoul grupării locale.

„Acum după ce a plecat şi Gabi, iar eu am rămas, pot spune că sunt ultimul mohican. Am rămas cel mai vechi de aici. Am semnat prelungirea cu un an a contractului şi vedem ce va fi”, a declarat Andrei Patache.

Acesta a spus că tot ce îşi doreşte în noul sezon este să fie sănăts şi să joace mai mult decât a făcut-o în ultimele sezoane.

„Sunt încrezător înaintea debutului noului sezon. În cantonament totul a fost ok. Am jucat în fiecare meci, am avut minute, şi toţi ne-am pregătit foarte bine,. Ne-a dat şanse la toţi pentru că toţi am pelcat de la zero. Vedem pe parcursul campionatului ce va fi. Fizic, psihic, medical, sunt ok. Îmi propun să joc mai mult faţă de anul trecut şi să fiu sănătos”, a adăugat Andrei Patache.

Fundaşul dreapta şi-a făcut debutul la gruparea locală cu Leo Grozavu pe bancă în ultima etapă a sezonului competiţional 2006-2007, la Brăila, intrând în minutul 46 al meciului câştigat de botoşăneni cu 2-1.