INTERNATIONAL: Cehia a gasit noi dovezi privind standardele de calitate ale alimentelor

Cehia va pune noi presiuni asupra Uniunii Europene astfel incat aceasta sa urmareasca standardele produselor alimentare, dupa ce o serie de noi teste au scos in evidenta mari diferente in calitatea ingredientelor pe care companiile multinationale le utilizeaza in produsele alimentare vandute in Cehia si cele din statele occidentale, informeaza Reuters.



Ministrul ceh al Agriculturii, Marian Jurecka, a declarat marti ca testele efectuate de Ministerul pe care il conduce si Facultatea de Chimie au aratat ca produsele vandute in supermarketurile din Cehia aveau o cantitate mai mica de ingrediente principale decat versiunile acelorasi produse vandute in Germania. Oficialul ceh a dat drept exemplu batoanele de peste care contineau mai putin peste in Cehia, potrivit Agerpres.