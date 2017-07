Lipsa de informaţie dăunează grav dezvoltării satului botoşănean

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Interviu cu senatorul PSD –Lucian Trufin

1. Domnule senator, cum v-ați început vacanța parlamentară?

Începutul vacanței parlamentare a însemnat de fapt o continuare a activităților de informare a fermierilor botoșăneni la ei acasă. Astfel, am fost prezent în aproape jumătate dintre comunele județului, unde m-am întâlnit cu peste 1000 de fermieri, cărora le-am prezentat sub-măsură 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, care oferă posibilitatea fermierilor cu exploatații reduse să-și dezvolte fermele proprii, prin accesarea de fonduri europene.

2. De ce v-ați axat pe sub-măsura 6.3?

Răspunsul este simplu. Este singura măsură din Programul Național de Dezvoltare Rurală prin care fermierii care dețin exploatații mici, de fapt cei ce reprezintă adevărata familie tradițională românească, pot obține fonduri europene 100% nerambursabile, în valoare de 15.000 de euro.

Condițiile impuse sunt simple și pot fi îndeplinite cu ușurință de către cei interesați să depună cereri de finanțare, ținând cont și de faptul că suma alocată pe această sub-măsură nu a fost cheltuită anul trecut, iar anul acesta, până la această dată, cererile nu au acoperit încă fondurile disponibile. Acesta este unul dintre motivele care m-au determinat să mă deplasez personal în comunele județului nostru pentru a oferi celor ce doresc să se dezvolte în agricultură informația necesară, pentru a le explica pașii care trebuie urmați în vederea obținerii finanțării și chiar pentru a-i ajuta și motiva să-și dezvolte fermele proprii și implicit să contribuie la evoluția satului botoșănean.

3. Chiar e nevoie de un senator care să promoveze o sub-măsura a PNDR 2014-2020?

În Parlament, am discutat frecvent cu colegii mei din alte județe despre stadiul de dezvoltare al județelor din care provenim. Din păcate trebuie să recunosc și o spun cu regret, că județul Botoșani nu a utilizat la capacitate maximă instrumentele de dezvoltare reprezentate de fondurile europene. În perioada bugetară 2007-2013, fondurile de dezvoltare rurală au ajuns cu predilecție tot în zonele dezvoltate ale țării. Sunt convins că o soluție durabilă și reală de dezvoltare a mediului rural o reprezintă accesarea fondurilor europene, iar prin această sub-măsură pot fi dezvoltate fermele mici ale celor care locuiesc și susțin satul românesc. Ținând cont de faptul că ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Petre Daea a emis un ordin conform căruia Direcția Agricolă Județeană coordonată de dl. Cristian Delibași are ca rol elaborarea de proiecte în vederea accesării acestor fonduri, iar această instituție nu se implică, în pofida faptului că dispune de logistică, resursă umană și financiară, am considerat că singura soluție de a veni în sprijinul fermierilor este să mă deplasez personal în comunele județului.

4. Concret, ce le-ați spus fermierilor în cadrul întâlnirilor pe care le-ați avut?

Pe lângă multitudinea de informații utile pe care le-am transmis celor peste 1000 de fermieri cu care m-am întâlnit, le-am prezentat în primul rând cerințele minime obligatorii ale Ghidului de finanțare, cerințe care au fost mult simplificate față de perioada precedentă, precum și pașii necesari pe care aceștia trebuie să-i îndeplinească și să-i urmeze până la depunerea cererii de finanțare. Mai mult decât atât, împreună cu colegii mei, consilieri ai cabinetului parlamentar, am analizat în fiecare comună eligibilitatea proiectelor din punctul de vedere al dimensiunii economice a exploatației, conform cerințelor specifice, identificându-i astfel pe cei care dețin exploatații cuprinse între 4000 S.O. și 11.999 S.O.

Am făcut o trecere în revistă a necesarului de documente, i-am informat pe fermieri cu privire la instituțiile cu care trebuie să colaboreze, le-am prezentat cheltuielile eligibile precum și obligațiile care le revin în cei 5 ani de la implementarea proiectului. Consider că cea mai importantă parte a întâlnirilor cu fermierii a constat în faptul că i-am încurajat, le-am prezentat exemple de bună practică și am încercat să îi motivez în a se familiariza cu accesarea fondurilor europene.

5. Cum au primit fermierii informațiile pe care le-ați transmis? S-au arătat interesați?

Pentru mine un lucru este clar: fermierului din județul Botoșani îi lipsește informația. Am regăsit țăranul român muncitor, gospodar, respectuos și cu frică de Dumnezeu, dar neîncrezător, dezamăgit, neinformat, dar încă dornic de dezvoltare. Personal nu sunt surprins. Am fost primar și cunosc aceste realități, motiv pentru care mi-am propus ca în acest mandat să mă întâlnesc cu un număr cât mai mare de fermieri botoșăneni pe care să-i ascult, să-i înțeleg, să-i îndrum și cărora să le ofer întreg sprijinul de care au nevoie, obținând astfel toate informațiile necesare pentru a veni în Parlament cu modificările legislative care se impun pentru îmbunătățirea traiului la țară.

6. Unde s-au desfășurat aceste întâlniri?

Toate întâlnirile au fost organizate împreună cu primarii comunelor în care am reușit să ajung și cărora doresc să le mulțumesc pe această cale că au înțeles inițiativa mea și s-au preocupat să invite la aceste activități pe potențialii beneficiari ai acestei sub-măsuri. Trebuie să recunosc că acolo unde primarii au înțeles această oportunitate prin care își pot dezvolta comunitatea, la întâlniri au fost prezenți și 50 de fermieri, dar din păcate, au existat comune în care primarii au refuzat din start implicarea, sau în care la activitate a venit doar un singur fermier.

Obiectivul acestor activități este accesarea de fonduri europene de către un număr cât mai mare de fermieri, drept urmare, la aceste acțiuni, pentru mine nici nu a contat culoarea politică a primarilor, având în minte doar dorința de dezvoltare a spațiului rural botoșănean.

7. Care sunt așteptările dumneavoastră legate de această activitate?

Îmi doresc ca în județul Botoșani să avem cât mai mulți beneficiari ai acestei sub-măsuri, astfel încât să ne situăm pe un loc fruntaș la gradul de absorbție, așa cum ne-am poziționat pe primul loc la depunerea cererilor pe ajutorul excepțional pentru lapte. Sigur, acel rezultat nu este deloc întâmplător, ținând cont de implicarea pe care am avut-o prin informarea primarilor, administrațiilor publice locale și președinților asociațiilor și cooperativelor crescătorilor de animale creând astfel, împreună cu aceștia, un climat de colaborare și eficientizare a relațiilor dintre beneficiari și instituțiile responsabile de implementarea acestora.

8. Ce urmează?

Ținând cont că au mai rămas mai puțin de 3 săptămâni până la încheierea termenului limită de depunere a proiectelor pe sub-măsura 6.3, fac apel către conducerile UAT-urilor și către instituțiile deconcentrate să depună toate eforturile pentru a-i ajuta pe cei interesați de această sub-măsură, să-i sprijine în obținerea documentelor necesare, precum și la depunerea proiectelor. În acest interval de timp voi căuta să răspund atât personal, cât și prin consilierii mei, tuturor solicitărilor venite din partea fermierilor care au neclarități cu privire la condițiile Ghidului de finanțare a sub-măsurii 6.3. Ușa cabinetului meu parlamentar va fi deschisă, iar consilierii mei sunt pregătiți să preia problemele și să ofere îndrumarea necesară atât la sediul cabinetului, cât și în scris, la adresa de e-mail cabinetluciantrufin@gmail.com. În definitiv, scopul nostru comun este dezvoltarea satului botoșănean și prin el a județului în care trăim.

9. Ca o concluzie, ce ne puteți spune despre viitorul fermierilor botoșăneni?

În urma acestor întâlniri mi-am întărit convingerea că fermierul botoșănean, dacă este sprijinit, poate deveni o resursă extraordinară, atât de necesară funcționării motorului principal de dezvoltare al economiei județului – agricultura.