SPORT: Esteban Ciaccheri: Voi fi pe placul suporterilor!

La fel ca şi Rodriguez, atacantul Esteban Ciaccheri s-a declarat încântat de faptul că a ajuns în România la FC Botoşani.

„Sincer, nu ştiu prea multe despre fotbalul românesc însă cred că voi fi pe placul suporterilor. Nu îmi propun un anumit număr de goluri. Ca atacnt e clar că aceasta e meseria mea, să dau gl, dar eu nu sunt egoist. Mă pun în slujba echipei şi fac totul pentru ca echipa să câştige. Băieţii sunt minunaţi, la fel şi antrenorul dar şi cei din conducere. Până acum am numai cuvinte de laudă. Chiar sunt încântat de ce am găsit aici la Botoşani. Îmi place mult aici şi sunt convins că împreună ne vom atinge obiectivele. E formidabil că a venit acum şi Rodriguez. Ne ştim din Argentina. Am jucat unul împotriva celuilalt”, a declarat Esteban Ciaccheri.

Cum era şi de aşteptat, cei doi argentinieni îl au ca idol pe Lionel Messi. „Nu -l putem compara pe Cristiano Ronaldo cu Messi. Niciodată!”, a adăugat Ciaccheri.