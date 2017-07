SPORT: Mijlocaş argentinian transferat de FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani şi-a asigurat serviciile mijlocaşului argentinian Jonathan Emanuel Rodriguez. În vârstă de 27 de ani, acesta a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea pregătită de Costel Enache şi va evolua la FC Botoşani cu numărul 8.

„Sunt încântat că am ajuns în România la FC Botoşani. Nu ştiam nimic despre acest club însă când am aflat că sunt dorit aici m-am documentat şi am rămas plăcut surprins să observ că echipa este atât de iubită şi că la meciuri vin atât de mulţi spectatori. Voi avea nevoie de o perioadă de acomodare, care sper să fie cât mai scurtă şi sper ca în cel mult două-trei etape să debutez pentru noul meu club. Sunt convins că împreună vom reuşi lucruri frumoase”, a declarat Jonathan Emanuel Rodriguez.

Ultima echipă pentru care mijloocaşul a evluat este Agropecuario, echipă cu care acesta a promovat anul acesta în Primera B National din Argentina.

Rodriguez devine astfel cel de-al doilea argentinian transferat de FC Botoşani în această vară după atacantul Esteban Ciaccheri.