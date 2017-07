LOCAL: Plimbare penală cu maşina terminată la poliţie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Azi-noapte, în jurul orei 0,30, A.M. de 35 de ani, din comuna Hlipiceni, a fost depistat în trafic de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe drumul judeţean care străbate comuna. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie. Bărbatul a a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acuzat de conducere fără permis şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, A.M. s-a ales cu un dosar penal.