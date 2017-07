NAŢIONAL: Plan roşu de intervenţii în judeţul Iaşi, după un apel ce anunţa prabuşirea unui avion

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La nivelul județului Iași a fost activat, joi seara, planul roșu de intervenție în urma unui apel primit la 112 de la cetățean care a semnalat că a văzut un avion cu flăcări la motoare care s-ar fi putut prăbuși în zona localităților Prisecani și Osoi, mai multe echipaje de intervenție fiind trimise acolo. La trei ore de la primirea apelului prin Sistemul Unic de Urgență 112 și de la declanșarea codului roșu de intervenție, reprezentanții ISU și ai celelorlalte forțe de intervenție au decis își retragă echipajele în dispozitiv. Autoritățile au decis încheierea, după aproape trei ore de verificări în teren, a căutărilor unei aeronave, după ce un localnic din comuna Prisecani a apelat, joi seara, la 112 pentru a semnala că a văzut un avion care s-ar fi putut prăbuși în zonă. La trei ore de la primirea apelului prin Sistemul Unic de Urgență 112 și de la declanșarea codului roșu de intervenție, reprezentanții ISU și ai celelorlalte forțe de intervenție au decis își retragă echipajele în dispozitiv. "Începând cu ora 1,52 încetează aplicarea planului roșu. Forțele se retrag. Nu s-a confirmat informația primită la serviciul 112 în legătură cu prăbușirea avionului. Instituțiile cu atribuții în controlul zborurilor nu au semnalat dispariția vreunui aparat de zbor", a declarat Silvia Bolohan, purtătorul de cuvânt al ISU Iași. La rândul său, prof.univ.dr Diana Cimpoeșu, coordonatorul SMURD Iași a declarat că în zonă va rămâne un echipaj medical. "Rămânem în zonă cu o parte din cadrele medicale, bineînțeles, cu acordul ISU. Cele mai multe echipaje medicale își vor relua activitatea obișnuită. Reluarea căutărilor este sarcina ISU. Dacă vom avea vreun eveniment medical, vom continua să intervenim", a declarat Diana Cimpoeșu. La nivelul județului Iași a fost activat, joi seara, planul roșu de intervenție în urma unui apel primit la 112 de la un cetățean care a semnalat că a văzut "un avion la joasă înălțime, cu zgomot și lumini", declarația despre presupusele flăcări din motoare fiind inconstantă, potrivit dr Diana Cimpoeșu. Reprezentant SMURD Iași: Alte două persoane din localități diferite susțin că au văzut avionul semnalat la 112 Coordonatorul SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a declarat, pentru AGERPRES, că alte două persoane din localități diferite susțin că au văzut avionul care a fost semnalat printr-un apel la 112 că "a intrat în picaj" de către un bărbat din comuna Prisecani. "Am vorbit cu apelantul principal, și cu alți oameni care confirmă că au văzut același lucru. Am făcut verificări la pas. Acum ne deplasăm între Măcărăști și Grozești. Mai avem o micuță zonă în care vom intra în curând. Suntem pe frontieră. La câțiva metri e Prutul. Am încercat să dăm și de autoritățile din Republica Moldova. Doctorul Arafat a vorbit cu autoritatea aeronautică din Republica Moldova, dar se infirmă, nu au moldovenii nicio pierdere. Sperăm să nu fie niciun accident", a afirmat Diana Cimpoeșu, coordonatorul SMURD. Conform sursei citate, una dintre persoanele care susțin că au văzut un avion cu probleme este dintr-o altă localitate, Costuleni, iar la Măcărăști este o a doua persoană care ar fi relatat o variantă similară. „Primarul din Măcărăști ne-a spus că mai este cineva, un tânăr din Măcărăști. Ceva a fost sigur. Probabil a fost o aeronavă care a avut dificultăți în abordarea rutei unui avion obișnuit, care probabil că a aterizat între timp. Probabil că a zburat mai jos, a fost mai zgomotos. Noi așa credem, dar continuăm căutările. E vânt. Condițiile nu sunt grozave de zbor. Noi oricum vom căuta", a mai declarat Diana Cimpoeșu. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul din localitatea ieșeană Prisecani care a sunat joi seara la serviciul 112 pentru a anunța că a văzut un avion în timp ce se prăbușea, echipele de intervenție efectuând căutări în arealul indicat de acesta. Bărbatul care a sunat la 112 este din localitatea Prisecani și a povestit autorităților că a văzut "ceva alb ieșind spre coada unui avion mare care zbura peste deal, spre localitățile Costuleni — Osoi", după care "avionul mare a intrat în picaj". Echipajele de intervenție au plecat spre zona indicată pentru a face cercetări, iar bărbatul care a apelat la 112 i-a însoțit. Cercetări se fac și în ceea ce privește zborurile de joasă altitudine, întrucât în zonă este un culoar de zbor. S-a luat legătura și cu autoritățile de peste Prut, au declarat surse din rândul anchetatorilor. Întrucât localitățile se află în apropiere de granița cu Republica Moldova, în zonă au fost aduse și echipaje de la Poliția de Frontieră dotate cu aparate cu termoviziune. Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat vineri, pentru AGERPRES, că din informațiile primite de la Romatsa nu este nimic confirmat până la acest moment privind posibila prăbușire a unui avion în județul Iași. "La momentul acesta ROMATSA nu are nimic dispărut. Este un apel telefonic care a venit. Ai noștri caută acolo ca măsură de precauție, dar la acest moment nu este nimic confirmat. S-a luat legătură cu ROMATSA. În acest moment nu avem nimic dispărut, oficial, din avioanele care erau în zonă", a spus Arafat. Purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Iași, Elena Troia, a declarat, pentru AGERPRES, că informațiile deținute în prezent nu confirmă că ar fi avut loc un accident aviatic în zonă. "Nu avem informații despre un posibil accident în care să fie implicat vreun avion care să execute curse la/către Aeroportul Iași", a declarat, pentru AGERPRES, Elena Troia, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Iași. Prefectul a menționat că semnalarea primită nu a fost confirmată deocamdată, echipele trimise în teren urmând să verifice situația. "Este un apel primit la ora 22,45. Cetățeanul spunea că e în zona Prisecani — Osoi. Acum verificăm dacă se confirmă. Obligatoriu, de la preluarea acestui anunț am intrat sub cod roșu", a menționat prefectul Marian Șerbescu. Mai multe echipaje ale ISU, Ambulanță, SMURD, și IPJ au plecat spre cele două localități, a mai indicat sursa citată.