NAŢIONAL: Spitalul Metropolitan ar putea fi construit pe un teren aflat în administrarea SRTv

Consiliul General al Municipiului București urmează să solicite Guvernului emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București și administrarea CGMB a unui imobil situat în Șoseaua Pipera nr. 63-65, în vederea realizării Spitalului Metropolitan. Un proiect de hotărâre în acest sens se află pe ordinea de zi a CGMB din 19 iulie. Expunerea de motive este semnată de primarul general, Gabriela Firea. "Municipiul București are ca obiectiv de investiție execuția unui Spital Metropolitan, conform standardelor europene, cu aproximativ 2.000 de paturi. Realizarea acestui spital metropolitan va avea avantajul că va fi construit de la zero și toate secțiile care vor fi cuprinse în realizarea obiectivului vor respecta normele legale astfel rezultând calitatea actului medical foarte ridicată, iar aparatura achiziționată va fi la standarde ridicate de ultimă generație. Noul spital metropolitan va avea în vedere realizarea de secții pentru care în București există deficit de paturi, respectiv: oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensivă, recuperare medicală, mari arși, etc., generând foarte multe locuri de muncă noi, estimate la câteva mii", prevede documentul. Conform raportului de specialitate, terenul din Pipera are o suprafață de 46.824 mp. Pe 9 mai, Gabriela Firea a declarat că Primăria Capitalei și autoritățile din județul Ilfov vor finanța construirea unui spital metropolitan cu 2.000 de paturi, care va costa 300 de milioane de euro, pentru că în această regiune unitățile medicale sunt suprasolicitate. "Acest spital este foarte necesar, deoarece pentru pacienții din Ilfov există un singur spital, care are un număr mic de paturi și întotdeauna este sufocat și foarte aglomerat, iar la Primăria Capitalei sunt în administrare 19 spitale, care de asemenea au secții suprasolicitate și foarte încărcate. Am făcut această evaluare cu cei mai buni specialiști în domeniu și avem mare nevoie de un spital metropolitan. (...) Cu forțe proprii, pentru a rezolva o necesitate stringentă, vom construi un spital metropolitan pentru metropolă", a subliniat Firea. În bugetul municipiului București pe anul 2017 a fost inclusă suma necesară studiului de fezabilitate pentru construirea spitalului.