SPORT: Champions League: Adversare accesibile pentru Viitorul si FCSB

S-a desfasurat la Nyon (Elvetia) tragerea la sorti a partidelor din turul trei preliminar al Champions League, Romania avand doua formatii in urne: Viitorul si FCSB. Echipa pregatita de Gica Hagi (campioana Romaniei) va evolua impotriva invingatoarei din dubla APOEL (Cipru) vs F91 Dudelange (Luxemburg), iar FCSB se va duela cu Viktoria Plzen (Cehia) in aceeasi faza a competitiei.



La meciul APOEL (Cipru) vs F91 Dudelange (Luxemburg), in mansa tur, a fost 1-0 pentru ciprioti.



Atat Viitorul cat si FCSB vor juca mansa tur pe propriul teren (25 sau 26 iulie), in timp ce returul va avea loc in deplasare (1 sau 2 august).