LOCAL: Atac cu sabia terminat în instanţă. Pedepse cu suspendare pentru doi fraţi agresivi

Doi fraţi din Botoşani, care au făcut ravagii într-un bar de pe strada Bucovina, pe 24 aprilie 2016, în seara de Florii, au fost condamnaţi ieri de magistraţii Judecătoriei Botoşani la închisoare cu suspendare sub supraveghere. Acuzat de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, Marius R. a fost condamnat la pedeapsa finală de un an şi cinci luni şi 10 zile închisoare. La rândul său, fratele acestuia, Ştefan-Iulian R, a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Ambii vor fi supuşi unui termen de supraveghere de doi ani, timp în care vor trebui să respecte o serie de măsuri, printre care şi obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la Primăria municipiului Botoşani. Ca să scape de puşcărie, cei doi vor trebui să plătească daune materiale de 400 lei la care se adaugă alţi 10.000 (zece mii) lei cu titlu de daune morale. Cei doi au intrat anul trecut într-un cafe-bar de pe Strada Bucovina şi, potrivit unor martori oculari, au avut mai întâi un conflict cu nişte clienţi. Evacuaţi, ei s-au întors câteva minute mai târziu înarmaţi cu o sabie şi cu o bâtă şi au distrus mai multe bunuri din unitate, lovind-o şi pe patroană. Angajaţii barului au sunat la 112 şi au solicitat intervenţia jandarmilor şi poliţiştilor. Unul dintre barmani i-a urmărit pe atacatori, cei doi scandalagii fiind identificaţi de poliţişti şi ridicaţi pentru cercetări. În unitate s-a găsit şi teacă, anchetatorii confiscând de la primul dintre fraţi şi o sabie lungă de 51 de centimetri. Trimişi în judecată de procurori. fraţii Marius şi Ştefan Iulian R. au solicitat judecarea în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în timpul anchetei, scăpând astfel cu pedepse mai blânde. Sentinţa pronunţată ieri de Judecătoria Botoşani nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.